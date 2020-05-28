Польша может заплатить за поддержку США потерей безопасности и оказаться в «обстановке ужаса и страха» из-за ядерного противостояния Вашингтона и Москвы . Об этом сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на китайское издание «Феникс».

Автор материала отметил, что Польша, желая получить поддержку США, направила свою дипломатическую и военную стратегии против России . Американские и польские военные проводят учения неподалеку от России (Штаты планируют отправить четыре тысячи солдат на совместные с Польшей маневры), но «белый медведь не собирается быть послушным мишкой», поэтому российский ответ не заставит себя ждать.

В материале подчеркивается, что Польша стала первой европейской страной возобновившей военные учения с США. Также она готова принять ядерное оружие, которое США вывезут из Германии.

«Польские власти ранее предоставили землю и фонд в два миллиарда долларов, умоляя американских военных разместиться в Польше, — это равносильно тому, как если бы военная артиллерия США поставила разместила свое оружие прямо у российских границ», — отмечается в материале.

Все это обострило и без того напряженные отношения с Россией. Издание подчеркнуло, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал западное стратегическое направление «наиболее угрожающим», поэтому страна должна эти угрозы устранить. «Искандеры» и «Калибры» будут активно задействованы в военных учениях России, а если начнется война, ядерное оружие США в Польше уничтожат первым.

«Польша превратится в главное поле битвы, на котором развернется военное противостояние двух великих держав — США и России. <…> Это равносильно тому, как если бы Польша целиком оказалась в обстановке ужаса и страха, вызванных ядерным противостоянием», — отметил автор материала.

По его мнению, в результате это крайне негативно скажется на безопасности и экономическом развитии Польши.