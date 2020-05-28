Польша уже успела стать важным инструментом, который активно используют США в противостоянии с Россией , отмечает китайский интернет-пользователь. Вот и теперь Штаты с ее помощью хотят еще больше запугать Россию. Но Польше придется заплатить высокую цену за такое проамериканское поведение, уверен автор.

Польша была одной из участниц Организации Варшавского договора при ведущей роли бывшего СССР, и после распада ОВД она начала действовать опрометчиво, активно пытаясь попасть в западный лагерь. Чтобы снискать расположение Соединенных Штатов, нынешняя польская дипломатическая и военная стратегия направлены против России. Польша уже превратилась в самый важный стратегический инструмент, который используют США в противостоянии с Россией.

Чтобы угодить Америке, Польша умышленно провоцировала Россию, идя на крайние меры, что заставило разгневанную Москву «обнажить меч». Согласно последним новостям Taihainet, министр обороны России Сергей Шойгу недавно объявил, что российские войска готовятся к военным учениям Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии. Как сообщается, этот шаг связан с совместными учениями стран НАТО «Союзный дух», запланированными в июне.

В настоящее время Россия уже серьезно пострадала от эпидемии нового коронавируса, и вполне понятно, что широкомасштабные военные учения в ближайшем будущем не помогут в профилактике и контроле вспышки эпидемии внутри страны. Тем не менее, столкнувшись с провокацией американских и польских войск, разворачивающих учения у самых границ, белый медведь не собирается быть послушным мишкой, и поэтому ему придется принять ответные меры против своего соседа.

Неудивительно, что Россия готова пойти на риск и предпринять ответные меры, ведь Соединенные Штаты недавно объявили, что отправят четыре тысячи солдат для участия в совместных c польской армией военных учениях в пограничных с Россией районах. Кроме того, Америка также планируют планирует использовать эти военные учения как возможность возобновить серию совместных военных учений НАТО Defender Europe 2020, которые были приостановлены из-за вспышки эпидемии.

В настоящее время эпидемия новой коронавирусной пневмонии в Соединенных Штатах и Европе все еще не взята под полный контроль, а США уже, очевидно, не сидится на месте. Чтобы создать обстановку напряженности в Европе, фокус внимания местного населения умело смещается. Несмотря на риск заражения войск коронавирусом, Соединенные Штаты хотят возобновить серию совместных военных учений в Европе. В этом новом раунде американских военных провокаций против России Польше отведена более активная роль странного прихвостня по сравнению с другими европейскими странами.

Помимо того, что Польша стала первой страной в Европе, которая возобновила военные учения с США, она также готовится принять ядерное оружие, которое Америка вывезет из Германии. Как сообщается, она может переместить тактическое ядерное оружие из Германии в Польшу. Посол США в Польше недавно заявил, что если Германия хочет сократить ядерный потенциал НАТО и ослабить Альянс, то Соединенные Штаты могут просто разместить ядерное оружие в Польше.

Стоит принять во внимание также тот факт, что польские власти ранее предоставили землю и фонд в два миллиарда долларов, умоляя американских военных разместиться в Польше, — это равносильно тому, как если бы военная артиллерия США поставила разместила свое оружие прямо у российских границ. Действия Польши обострили и без того напряженные отношения с Россией. Теперь она снова готова размещать американского американское ядерного ядерное оружие, которое, несомненно, будет представлять для России еще большую угрозу.

Поэтому министр обороны России Шойгу недавно предупредил, что «западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации, поэтому Россия должна устранить эти возникающие угрозы». Кроме того, российские военные эксперты также заявили, что такие современные российские ракеты, как «Искандер» и «Калибр», будут активно задействованы в военных учениях российской армии. Если начнется война, ядерное оружие, развернутое Соединенными Штатами в Польше, будет уничтожено первым.

Очевидно, что теперь, когда начнутся совместные военные учения Польши и США, российские военные учения также должны состояться в запланированные сроки. К тому времени Польша превратится в главное поле битвы, на котором развернется военное противостояние двух великих держав — США и России. В результате это окажет сильное негативное влияние на безопасность и экономическое развитие Польши, и она заплатит очень высокую цену за ее крайне проамериканское поведение.

Но это только начало. Как только Польша примет американское ядерное оружие, вывезенное из Германии, это заставит Россию острее почувствовать ядерную угрозу, исходящую от США. В ответ Москве придется разместить равнозначные ядерные силы вблизи границы с Польшей. Это равносильно тому, как если бы Польша целиком оказалась в обстановке ужаса и страха, вызванных ядерным противостоянием России и Америки.

Будучи соседом России, Польша тоже довольно серьезно пострадала от эпидемии, и на сегодняшний день в ней диагностировано более 20 тысяч случаев заражения. Правительство Варшавы не пожелало объединяться с Россией в борьбе с эпидемией даже при том, что это принесло бы пользу его народу. Вместо этого оно по-прежнему следует за Соединенными Штатами в противостоянии России, и, кажется, потеряло всякое здравомыслие. Само собой разумеется, что такое поведение оказывает серьезное влияние на будущую обстановку безопасности в Польше и текущие внутренние меры по борьбе с эпидемией.