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Раскрыты тайные эксперименты в лаборатории Пентагона в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Раскрыты тайные эксперименты Пентагона в Грузии
Фото: NCDC/ РИА Новости
Несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория им. Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту оплачивает исследования Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций, заявил МИД.
«Несмотря на якобы осуществляемый правительством Грузии «полный контроль и финансирование» этой биолаборатории, проводимые на ее базе исследования … по факту курируются и оплачиваются военным ведомством США и аффилированными с ним структурами. Подтверждением этого являются проводившиеся на базе этого биообъекта эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами», — говорится в заявлении на сайте МИД, которое стало ответом на реакцию грузинского министерства иностранных дел о «грубой и агрессивной дезинформации» России.
МИД подчеркивает, что Тбилиси пытаются отвлечь внимание от «военно-биологической активности иностранных государств» на базе Центра и стремятся заретушировать деятельность «Управления медицинских исследований сухопутных войск США — Грузия», которое дислоцировано в Грузии.
«Приветствуем заявленную готовность грузинской стороны организовать посещение Грузии российскими профильными экспертами «в соответствии с предусмотренным в рамках КБТО механизмом», однако напоминаем, что единственным инструментом «арбитража» в Конвенции является обязательство государств-участников «консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений КБТО» (статья V)», — заметили в МИД.
Ведомство подчеркивает, что визит должен осуществляться «в двустороннем формате» без подключения представителей других стран. Исключение Россия готова сделать для аккредитованных при Центре имени Лугара сотрудников Пентагона.
«Ожидаем от грузинской стороны официальной реакции на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита», — говорится в заявлении МИД.
Ранее руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил о готовности лаборатории Лугара принять российских специалистов. Перед этим в МИД России заявили, что Москва ждет от Тбилиси ответа на запрос о посещении Исследовательского центра Лугара российскими специалистами.
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В мире , Пентагон , Грузия , Тбилиси
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