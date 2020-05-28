Меркель поставила условие снятия санкций с России 

Все новости на карте

Выступая на форуме фонда Конрада Аденауэра , Меркель заявила, что предстоящее председательство Германии в ЕС позволит продолжить «критический и конструктивный» диалог с Россией.

«Основанием для этого может быть только понимание того, что в международных отношениях нет права сильнейшего, а только сила права», — сказала канцлер.

Меркель заявила, что Россия не раз нарушала Европейскую конвенцию по правам человека и создала «пояс конфликтов» у своих границ.

Меркель напомнила о присоединении Крыма к России, поддержке Москвой «марионеточных режимов» в Донбассе и «атаке на западные демократии гибридными средствами».

Председательство Германии в ЕС, по мнению Меркель, может придать новый импульс отношениям с Россией по проблемам Ливии, Сирии, защиты климата и глобального здравоохранения.