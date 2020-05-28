Меркель поставила условие снятия санкций с России 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции Евросоюза против России будут действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении минских договоренностей по Донбассу. Об этом сообщает Handelsblatt.
Выступая на форуме фонда Конрада Аденауэра, Меркель заявила, что предстоящее председательство Германии в ЕС позволит продолжить «критический и конструктивный» диалог с Россией.
«Основанием для этого может быть только понимание того, что в международных отношениях нет права сильнейшего, а только сила права», — сказала канцлер.
Меркель заявила, что Россия не раз нарушала Европейскую конвенцию по правам человека и создала «пояс конфликтов» у своих границ.
Меркель напомнила о присоединении Крыма к России, поддержке Москвой «марионеточных режимов» в Донбассе и «атаке на западные демократии гибридными средствами».
Председательство Германии в ЕС, по мнению Меркель, может придать новый импульс отношениям с Россией по проблемам Ливии, Сирии, защиты климата и глобального здравоохранения.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить санкции против России. Он назвал санкции бессмысленными и заявил, что Россию принудить к чему-либо таким способом не удастся. Шредер выразил уверенность, что ни один президент России не откажется от Крыма.