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Меркель поставила условие снятия санкций с России 

Мария Иванова и ещё 14 24 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции Евросоюза против России будут действовать до тех пор, пока не появится прогресс в выполнении минских договоренностей по Донбассу. Об этом сообщает Handelsblatt.
В России нашли плюсы от санкций США
Выступая на форуме фонда Конрада Аденауэра, Меркель заявила, что предстоящее председательство Германии в ЕС позволит продолжить «критический и конструктивный» диалог с Россией.
«Основанием для этого может быть только понимание того, что в международных отношениях нет права сильнейшего, а только сила права», — сказала канцлер.
Меркель заявила, что Россия не раз нарушала Европейскую конвенцию по правам человека и создала «пояс конфликтов» у своих границ.
Меркель напомнила о присоединении Крыма к России, поддержке Москвой «марионеточных режимов» в Донбассе и «атаке на западные демократии гибридными средствами».
Председательство Германии в ЕС, по мнению Меркель, может придать новый импульс отношениям с Россией по проблемам Ливии, Сирии, защиты климата и глобального здравоохранения.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить санкции против России. Он назвал санкции бессмысленными и заявил, что Россию принудить к чему-либо таким способом не удастся. Шредер выразил уверенность, что ни один президент России не откажется от Крыма.
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В мире , Видео , Санкции , Война в Сирии , Крым наш , Конрад Аденауэр , Ангела Меркель , Герхард Шредер , ЕС , Германия
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