Меркель назвала условие для снятия санкций с России 

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России . Об этом она заявила на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, передает ТАСС.

По ее словам, ограничительные меры европейских стран против России должны действовать до тех пор, пока не будет прогресса в достижении минских договоренностей по Донбассу.

В ходе разговора о политике Германии во время председательства в Совете Евросоюза , которое начнется во второй половине 2020 года, Меркель заявила, что отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.

«Мы будем называть своими именами нарушения фундаментальных правил международного права», — подчеркнула она.

При этом канцлер заметила, что для хороших отношений с Россией есть ряд причин, например, ситуация в Сирии и Ливии, экономика, здравоохранение, а также защита климата.

Меркель заявила, что с самого начала вступления на свой пост поддерживала конструктивный диалог с Москвой, и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».

В начале мая бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал отменить санкции Евросоюза против России и назвал их бессмысленными. Он заявил, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся из-за эпидемии коронавируса экономической ситуации.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. В 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе.