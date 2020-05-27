Меркель назвала приоритет председательства в ЕС

"Я рассматривают наше председательство как шанс развивать Европу дальше как дееспособную, солидарную и сформировавшуюся силу, которая берет на себя ответственность за мир и безопасность на планете. На этом фоне, например, отношения Европы с Китаем будут одним из внешнеполитических приоритетов нашего председательства в ЕС. Евросоюз имеет большой стратегический интерес в том, чтобы активно формировать отношения с Китаем, одним из важнейших акторов этого столетия", — заявила Меркель, выступая в мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.

Она отметила, что Берлин рассчитывает заключить инвестиционное соглашение с Китаем, по которому стороны уже много лет ведут переговоры. Меркель добавила, что это будет "амбициозной задачей".