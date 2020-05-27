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Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Меркель назвала приоритет председательства в ЕС
Фото: © AP Photo / Michael Sohn
Отношения Европейского союза с Китаем будут одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я рассматривают наше председательство как шанс развивать Европу дальше как дееспособную, солидарную и сформировавшуюся силу, которая берет на себя ответственность за мир и безопасность на планете. На этом фоне, например, отношения Европы с Китаем будут одним из внешнеполитических приоритетов нашего председательства в ЕС. Евросоюз имеет большой стратегический интерес в том, чтобы активно формировать отношения с Китаем, одним из важнейших акторов этого столетия", — заявила Меркель, выступая в мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в ЕС.
Она отметила, что Берлин рассчитывает заключить инвестиционное соглашение с Китаем, по которому стороны уже много лет ведут переговоры. Меркель добавила, что это будет "амбициозной задачей".
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В мире , Ангела Меркель , ЕС , Совет Европы , Германия
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