Во Франции число жертв COVID-19 превысило 28,5 тысячи

Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 66, достигнув 28 596, пишет минздрав страны.

Всего в стране коронавирусом заразились 182 тысячи, выздоровели почти 66 тысяч пациентов.

Сообщается, что суточное число госпитализаций сократилось в полтора раза по сравнению с прошлой неделей. Тем не менее, французское ведомство утверждает, что "эпидемия все еще находится в активной фазе".