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Во Франции число смертей от коронавируса превысило 28,5 тысячи 

Газета.Ru 1 час назад
Во Франции число жертв COVID-19 превысило 28,5 тысячи
Фото: РИА Новости
Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 66, достигнув 28 596, пишет минздрав страны.
Всего в стране коронавирусом заразились 182 тысячи, выздоровели почти 66 тысяч пациентов.
Сообщается, что суточное число госпитализаций сократилось в полтора раза по сравнению с прошлой неделей. Тем не менее, французское ведомство утверждает, что "эпидемия все еще находится в активной фазе".
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Франция
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