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Украина сорвала работу подгрупп Контактной группы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 21 минуту назад
Украина сорвала работу подгрупп Контактной группы
Фото: РИА Новости
Представители Киева сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины под разными предлогами, заявил полпред России Борис Грызлов.
«Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура. Киевский театр абсурда продолжился и сегодня на заседании Контактной группы», — передает его слова ТАСС.
Грызлов отметил, что есть очень серьезные вопросы по составу киевской делегации.
«Отзывы на предложения Донбасса киевская сторона не представила, вопросы по обмену и освобождению из-за киевских позиций не решаются. Гарантий, необходимых для подготовки работы пропускных пунктов, Киев не дает — на обращения Донбасса нет ответа», — подчеркнул Грызлов.
Полпред России добавил, что разочарован итогами видеоконференции Контактной группы.
«Очередное заседание Контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений. Так дело не пойдет. После недавней пресс-конференции президента Зеленского ясно, какая задача решается. Президент Украины дал недвусмысленную оценку Минским соглашениям, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России», — заявил он.
По его словам, неизменная позиция Киева по невозможности обсуждений урегулирования с представителями Донецка и Луганска «всем становится понятной».
«Единственная задача украинской стороны — сохранение санкций», — заявил Грызлов.
Накануне Кремль выразил беспокойство обстрелами Донбасса украинскими силовиками. полпред Грызлов до этого заявил, что ситуация в Донбассе «зашла слишком далеко», и вина Киева в этом «абсолютно бесспорна», он также обвинил Киев в «гуманитарной катастрофе» в Донбассе.
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Комментарии 3
В мире , Украина , Санкции , Борис Грызлов , ИТАР-ТАСС , Киев
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