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Меркель заявила о необходимости санкций против России 

Вероника Полынина и ещё 1 10 минут назад
Меркель заявила о необходимости санкций против России
Фото: Reuters
Евросоюз продолжит придерживаться санкционной политики в отношении России, если не будет прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.
«Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций», — сказала Меркель.
Канцлер отметила, что во время председательства Германии в Евросоюзе во второй половине 2020 года российскому вопросу будет уделяться достаточное внимание.
«Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами», — пообещала она.
При этом Меркель заявила, что Германия готова придать новые импульсы в отношениях с РФ и сотрудничать с Москвой по таким темам, как Ливия, Сирия, защита климата, здравоохранение.
«Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения», — заявила Меркель и отметила, что она всегда выступала за «критически-конструктивный диалог и мирное сосуществование».
Для этого, по словам Меркель, Москва должна придерживаться «не права сильного, а силы права».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ангела Меркель обвинила Россию в причастности к кибертакам на бундестаг в 2015 году и заявила, что Германия оставляет за собой право «принять меры» против России.
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В мире , Ангела Меркель , Бундестаг , ЕС , ИТАР-ТАСС , Германия
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