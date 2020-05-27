Меркель заявила о необходимости санкций против России 

«Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций», — сказала Меркель.

Канцлер отметила, что во время председательства Германии в Евросоюзе во второй половине 2020 года российскому вопросу будет уделяться достаточное внимание.

«Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами», — пообещала она.

При этом Меркель заявила, что Германия готова придать новые импульсы в отношениях с РФ и сотрудничать с Москвой по таким темам, как Ливия, Сирия, защита климата, здравоохранение.

«Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения», — заявила Меркель и отметила, что она всегда выступала за «критически-конструктивный диалог и мирное сосуществование».

Для этого, по словам Меркель, Москва должна придерживаться «не права сильного, а силы права».