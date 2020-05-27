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Посольство США вступилось за лабораторию Лугара в Грузии 

ИА Regnum 1 час назад
США вступились за лабораторию Лугара в Грузии
Фото: NCDC
Посольство США в Грузии называет дезинформацией и ложью те информации, которые распространяют российские политики и СМИ в отношении лаборатории имени Лугара в Тбилиси. Соответствующее заявление американское представительство распространило 27 мая.
В этом же заявлении выражено возмущение продолжающимся процессом «бордеризации» на «административной разделительной линии» с Абхазией и Южной Осетией.
«На фоне, когда весь мир поздравляет Грузию с юбилеем независимости и отмечает успехи Грузии в борьбе с COVID-19, Соединенные Штаты Америки выражают протест в связи с продолжающейся провокационной бордеризацией, которую осуществляют управляемые Россией силы безопасности на оккупированной Россией территории Грузии вдоль разделительной административной линии с Абхазией и Южной Осетией», — отмечается в заявлении ведомства, которым руководит американский дипломат Келли Дегнан.
По информации посольства, за последние две недели «незаконные заграждения» были возведены вдоль 12 грузинских сел.
«Не менее возмутительна проводимая со стороны России дезинформационная кампания, в том числе распространение лжи в связи с центром Лугара, который сыграл жизненно важную роль в борьбе Грузии с COVID-19. Соединенные Штаты Америки не ослабят твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении.
Посольство США в очередной раз призывает Россию «прекратить оккупацию 20 процентов территорий Грузии», выполнить соглашение от 2008 года, вывести свои войска и прекратить блокировать поставку международной гуманитарной помощи.
26 мая комментарий о ситуации вокруг лаборатории имени Лугара в Грузии сделал департамент информации и печати МИД России. В комментарии выражена обеспокоенность деятельностью построенной министерством обороны США лаборатории, так как «Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ», и сожаление в связи с тем, что «посещение Центра им. Р. Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается».
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В мире , МИД , Пентагон , Абхазия , Грузия , США , Тбилиси , Южная Осетия
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