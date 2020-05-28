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Вторую партию аппаратов ИВЛ отправили из США в Россию 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Фото: Twitter
Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ была отправлена из Соединенных Штатов в Россию во вторник, 27 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на партнера компании Narrative Strategies, которая отвечает за работу со СМИ для производителя медицинского оборудования Vyaire Medical, Патрика О'Коннора.
"Другие 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200 были отправлены в Россию в минувший вторник", — сообщил он.
Уточняется, что аппараты будут переданы Центру имени Пирогова.
21 мая в Россию были доставлены первые 50 аппаратов, направленные также в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , США , ВОЗ , РИА Новости
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