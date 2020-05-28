США отправили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

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Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ была отправлена из Соединенных Штатов Россию во вторник, 27 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на партнера компании Narrative Strategies, которая отвечает за работу со СМИ для производителя медицинского оборудования Vyaire Medical, Патрика О'Коннора.

"Другие 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200 были отправлены в Россию в минувший вторник", — сообщил он.

Уточняется, что аппараты будут переданы Центру имени Пирогова.

21 мая в Россию были доставлены первые 50 аппаратов, направленные также в Центр имени Пирогова для дальнейшего распределения.