Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев решил «уволить» нынешние администрации республик Донбасса 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Киев принял решение по Донбассу
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «оккупационным администрациям» нет места в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.
Об этом глава украинской дипломатии заявил 27 мая в эфире телеканала ATR (пропагандистский канал, работающий на средства из госбюджета Украины в пользу лояльных Киеву крымских татар — ред.).
Кулеба пообещал, что нынешние администрации в республиках Донбасса «будут расформированы после возобновления суверенитета Украины над оккупированными территориями».
«Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно, где быть этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — заявил глава МИД.
ИА REGNUM напоминает, что в начале мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что официальный Киев хочет завершить войну и вернуть «оккупированные территории Донбасса» в этом году, в частности, через проведение в республиках местных выборов осенью 2020 года. На пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил, что еще несколько месяцев Украины будет действовать в логике минских соглашений, но имеет также запасные планы действий.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ИА Regnum: последние новости
Студенты медвузов Италии провели митинг протеста у здания правительства Студенты медвузов Италии провели митинг протеста у здания правительства В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина» На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»
Комментарии 105
В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба , Андрей Ермак , МИД , ИА REGNUM , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации
Экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
«Крым не ваш»
«Крым не ваш»
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
01:03
«Ноги моей не будет в этом болоте»: Панин о России
Шоу-бизнес
Кадыров ответил на слухи о болезни
00:03
Кадыров ответил на слухи о болезни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение