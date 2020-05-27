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США предостерегли Турцию от «разочарования в России» 

Вероника Полынина и ещё 1 13 минут назад
В США выразили обеспокоенность в связи с желанием Турции укреплять сотрудничество с Россией, передает ТАСС.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что Турция является союзником США по НАТО, и «эти отношения кардинально отличаются от отношений Турции с Россией».
Палмер предостерег Анкару от укрепления сотрудничества с Россией и заверил, что «в конечном счете Турция разочаруется в качестве своих отношений с Москвой, потому что Россия не ведет отношений на основе равноправия».
«Россия в конечном счете предаст доверие Турции. Я считаю, что это особенно очевидно в случае с Сирией, в Идлибе сейчас сохраняется хрупкое перемирие. Мы не рассчитываем, что оно продлится [долго]», — заявил Палмер.
Он выразил уверенность, что интересы России и Турции «не совпадают», и Москва «не стесняется» оказывать давление на Анкару в сферах энергетики, торговли и туризма.
По словам дипломата, основы российско-турецких отношений «будут отталкивать» страны друг от друга, в то время как основы американо-турецких отношений удерживают США и Турцию вместе.
Как сообщал «Рамблер», в июле 2019 года Россия начала поставки в Турцию систем ПВО С-400. Сделка с Москвой вызвала кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном. США потребовали отказаться от российских систем и взамен приобрести американские комплексы Patriot.
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В мире , Ближний Восток , Видео , США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Турция
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