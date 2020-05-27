США предостерегли Турцию от «разочарования в России» 

США выразили обеспокоенность в связи с желанием Турции укреплять сотрудничество с Россией , передает ТАСС

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что Турция является союзником США по НАТО , и «эти отношения кардинально отличаются от отношений Турции с Россией».

Палмер предостерег Анкару от укрепления сотрудничества с Россией и заверил, что «в конечном счете Турция разочаруется в качестве своих отношений с Москвой, потому что Россия не ведет отношений на основе равноправия».

«Россия в конечном счете предаст доверие Турции. Я считаю, что это особенно очевидно в случае с Сирией, в Идлибе сейчас сохраняется хрупкое перемирие. Мы не рассчитываем, что оно продлится [долго]», — заявил Палмер.

Он выразил уверенность, что интересы России и Турции «не совпадают», и Москва «не стесняется» оказывать давление на Анкару в сферах энергетики, торговли и туризма.

По словам дипломата, основы российско-турецких отношений «будут отталкивать» страны друг от друга, в то время как основы американо-турецких отношений удерживают США и Турцию вместе.

Как сообщал «Рамблер», в июле 2019 года Россия начала поставки в Турцию систем ПВО С-400. Сделка с Москвой вызвала кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном. США потребовали отказаться от российских систем и взамен приобрести американские комплексы Patriot.