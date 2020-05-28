В США число жертв COVID-19 превысило 100 тысяч 

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США число умерших от коронавируса нового типа преодолело отметку в 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Так, по состоянию на 22.48 мск, число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 101 173.