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В США число жертв COVID-19 превысило 100 тысяч 

Газета.Ru и ещё 9 48 минут назад
В США число жертв COVID-19 превысило 100 тысяч
Фото: Brian Snyder / Reuters
В США число умерших от коронавируса нового типа преодолело отметку в 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Так, по состоянию на 22.48 мск, число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 101 173.
Общее число cлучаев нового коронавируса в США за все время превысило 1,7 млн 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , США , ВОЗ
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