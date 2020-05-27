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Грузия отказалась от уступок России 

Мария Иванова 1 час назад
Грузия отказалась от уступок России
Фото: ТАСС
В МИД Грузии обвинили Россию в систематическом нарушении Договора об открытом небе (ДОН) и отказались пересматривать решение 2012 года, которым страна приостановила сотрудничество по ДОН с Москвой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как писал «Рамблер», ранее в МИД России заявили, что Москва согласится на полеты в рамках ДОН в десятикилометровых зонах вдоль границ на Кавказе, если Грузия, в свою очередь, разрешит российские полеты над своей территорией.
В МИД Грузии заявили, что Россия использует ДОН «в качестве инструмента для легитимизации незаконного признания» бывших грузинских территорий. В ведомстве отметили, что в 2010 году Россия первой запретила полеты в десятикилометровой полосе около границ Абхазии и Южной Осетии (полеты вдоль границ третьих стран запрещены, но Грузия и западные страны не признают независимость этих республик).
Грузинские дипломаты заявили, что именно из-за этого в 2012 году Грузия приостановила выполнение соглашения с Россией.
«Грузинская сторона не принимает российские самолеты и не проводит наблюдательные полеты на российской территории. На протяжении всех этих лет Грузия проводит последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе», — подчеркнули в МИД.
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В мире , МИД , Грузия , Москва
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