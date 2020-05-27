Грузия отказалась от уступок России 

МИД Грузии обвинили Россию в систематическом нарушении Договора об открытом небе (ДОН) и отказались пересматривать решение 2012 года, которым страна приостановила сотрудничество по ДОН с Москвой . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как писал «Рамблер», ранее в МИД России заявили, что Москва согласится на полеты в рамках ДОН в десятикилометровых зонах вдоль границ на Кавказе, если Грузия, в свою очередь, разрешит российские полеты над своей территорией.

В МИД Грузии заявили, что Россия использует ДОН «в качестве инструмента для легитимизации незаконного признания» бывших грузинских территорий. В ведомстве отметили, что в 2010 году Россия первой запретила полеты в десятикилометровой полосе около границ Абхазии и Южной Осетии (полеты вдоль границ третьих стран запрещены, но Грузия и западные страны не признают независимость этих республик).

Грузинские дипломаты заявили, что именно из-за этого в 2012 году Грузия приостановила выполнение соглашения с Россией.