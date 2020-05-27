Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп задумал закрыть соцсети 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Трамп задумал закрыть соцсети
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов. Соответствующий пост появился в Twitter.
Трамп отметил, что члены Республиканской партии считает, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов.
«Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, чтобы не допустить этого», — написал американский лидер.
Глава США добавил, что после того, что «они пытались сделать в 2016 году», нельзя допустить повторения этого.
«Исправьтесь сейчас», — подытожил он, обращаясь к представителям соцсетей.
Ранее Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы.
До этого в Twitter под несколькими публикациями Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Лидер страны написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означает, что, по мнению Twitter, в тексте содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Последние новости
На руке Кадырова заметили катетер На руке Кадырова заметили катетер Кремль отреагировал на иск Игнатьева к Путину Кремль отреагировал на иск Игнатьева к Путину С зарплат россиян захотели взимать новый взнос С зарплат россиян захотели взимать новый взнос
Комментарии
В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Республиканская партия США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Гагарина прервала молчание после новостей о разводе
Гагарина прервала молчание после новостей о разводе
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
07:56
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
Новости Москвы
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение