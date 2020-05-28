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Трамп отметил «печальную веху» 

BFM.RU и ещё 1 42 минуты назад
Трамп отметил «печальную веху»
Фото: EPA
Президент Дональд Трамп отметил «печальную веху» после того, как Соединенные Штаты сообщили о более чем 100 тысячах смертей из-за нового коронавируса, послав «сочувственное послание» тем, кто потерял друзей и членов семьи, сообщает Fox News.
«Мы только что достигли очень печального рубежа, когда смертность от пандемии коронавируса достигла 100 тысяч человек», — написал Трамп. «Всем семьям и друзьям тех, кто ушел, я хочу выразить свою искреннюю симпатию. С вами Бог!»
По состоянию на утро 28 мая США сообщили о более чем 1,7 млн положительных случаев COVID-19 и более 100 440 смертях, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса.
В Соединенных Штатах зарегистрировано больше смертей от коронавируса, чем в любой другой стране, хотя аналитики часто ставят под сомнение количество заболеваний и случаев смерти, зарегистрированных в других странах.
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В мире , Дональд Трамп , Fox News , США
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