В Израиле открылись рестораны

Израиле в среду вступили в силу послабления в карантинном режиме, утверждённые правительством, открылись кафе, рестораны, бары, пабы, бассейны, сообщила правительственная пресс-служба.

"Со среды разрешена эксплуатация ресторанов, баров и пабов, бассейнов (кроме бассейнов для малышей), туристических достопримечательностей, а также канатных дорог и лодок", — говорится в совместном заявлении канцелярии премьер-министра, минфина и минздрава.

Послабления были утверждены накануне поздно вечером в ходе телефонной конференции кабинета министров. Вместе с тем все еще сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.