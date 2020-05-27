Наследие холодной войны продолжает сказываться на отношениях стран, и это порой приносит пользу.

Мысль, что солдаты стран — членов НАТО вместе с российскими военными проводят наблюдательные полеты над «вражеской» территорией, из-за нынешних сложностей кажется революционной. Договор по открытому небу предусматривает именно это: контроль вооружений всегда служил укреплению доверия, чтобы предотвратить односторонние шаги по нарушению стратегической стабильности ядерных держав.

Ситуация вокруг этого доверия, которое и после распада Восточного блока было подвержено сильной эрозии, сложилась негативная. Соглашения рушатся из-за обоюдных упреков. Сейчас США хотят выйти и из Договора по открытому небу, о чем они объявили в конце прошлой недели. Договор охватывает еще 32 государства.

Смех над американскими обвинениями

Россию такое решение не удивило. На официальное обоснование госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что Россия использует полученные во время полетов снимки для того, чтобы нацелить конвенциональные системы вооружения на объекты критически важной инфраструктуры, российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ответил лишь усмешкой. Гомерический смех вызвало это обвинение в Москве

Владимир Ермаков. Америка уже давно перестала быть заслуживающим доверия партнером, отметил и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России

Российские военные эксперты, а именно бывший высокопоставленный военный Евгений Бужинский и Олег Шакиров, отметили в газете «Коммерсант», что американские претензии нельзя всерьез рассматривать как причину выхода из договора. Москва и Вашингтон имеют достаточно опыта для решения таких вопросов путем переговоров.

Россия парирует

Обвинения США, будто Москва нарушает условия вступившего в 2002 году в силу договора, были конкретизированы в прошлом году. Уже давно и американцы, и европейские партнеры по договору жалуются на российские ограничения по полетам. Это касается Калининградской области, а также границы России с отторгнутыми от Грузии «республиками» Абхазией и Южной Осетией. Кроме того, Россия не дала разрешения на наблюдательный полет в момент проведения учений «Центр-2019».

Как и при выходе США из ДРСМД, Россия тут же сменила тон. Москва притворяется надежным и очень гибким партнером по договору. Но было отмечено, что слишком частые полеты над Калининградом могут помешать регулярному авиасообщению в регионе. А если бы Грузия снова разрешила приостановленные с 2012 года наблюдательные полеты, то можно было бы обсуждать и коридор вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией.

Но прежде всего дело в том, что США сами ввели ряд ограничений при полетах над Гавайскими и Алеутскими островами, а также Аляской. Отменялись остановки для отдыха российских экипажей на двух американских базах, открытых для дозаправки.

Ожидания от европейцев

Российская дипломатия официально сожалеет, что США вышли из договора, и сама хочет придерживаться многостороннего соглашения. Бужинский и Шакиров отмечают, что выгода от дальнейшего участия России в ДОН перевешивает все недостатки Договора. Вместе с тем Ермаков в своей первой реакции на решение США упомянул о плане «Б». Заместитель министра иностранных дел РФ и бывший постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что военной безопасности в Европе нанесен удар. Тем самым он намекнул, что Вашингтон оставляет европейцев в одиночестве.

Теперь у России появятся ожидания в отношении европейских стран — участниц соглашения, например, что они не будут передавать полученные данные американцам в рамках НАТО. России снова предоставляется хорошая возможность использовать европейцев против американцев.

Сожаление России в связи с американским шагом будет весьма умеренным. Москва обвиняет США в подрыве стратегической стабильности из-за выхода из соглашений по контролю вооружений. Официально Россия хочет продлить истекающий в феврале следующего года договор СНВ-3. Но критика в адрес Вашингтона лицемерна. Россия сама с удовольствием ослабляет корсет контроля над вооружениями и дает повод утверждать, что она подрывает договоры. Кроме того, она отвергает идею США о включении Китая в будущие механизмы контроля.