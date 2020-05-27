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Грузия не намерена идти на уступки России по ДОН 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Грузия не намерена идти по Договору об открытом небе (ДОН) на уступки России, которая накануне заявила, что готова допустить мониторинговые полеты в 10-километровой зоне у границ Южной Осетии и Абхазии в рамках данного договора только если Грузия вернется к исполнению ДОН, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении МИД Грузии в среду позицию России назвали «циничной», отметив, что Россия «пытается использовать это техническое соглашение в собственных политических целях».
Как отмечает МИД Грузии, «с 2010 года Россия систематически нарушает ДОН, политизирует его, безрезультатно пытаясь использовать договор как инструмент легитимации незаконной оккупации оккупированных регионов Грузии» — Абхазии и Южной Осетии.
В Тбилиси напомнили, что именно в связи с этим в 2012 году Грузия приостановила имплементацию ДОН по отношению к России.
«Это решение остается в силе», — заявил МИД Грузии.
В МИД России накануне подчеркнули, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. По Договору наблюдательные полеты проводятся не ближе чем в 10 км от границы государства, не являющегося участником ДОН.
«При этом вся территория Грузии недоступна для российских миссий открытого неба, равно как и многонациональных миссий с российским участием. Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН о том, что Договор предназначен для проведения наблюдательных полетов государствами-участниками над территориями других государств-участников, и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полеты над своей территорией», — отмечает МИД.
«К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полете в 10-километровых зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 года», — говорится в заявлении.
Подчеркивается, что Россия готова допустить в 10-километровые зоны миссии наблюдения, но при условии ответственных действий Грузии.
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В мире , Армия , Видео , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Абхазия , Грузия , Тбилиси , Южная Осетия
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