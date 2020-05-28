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В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 469 

РИА Новости и ещё 10 3 часа назад
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 469
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 34, до 469, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 435 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой народной республике, согласно проведенным исследованиям 27 мая, выявлено 34 новых случая заболевания COVID-19… Всего по состоянию на 28 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики 469", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве пояснили, что положительные результаты исследования были выявлены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее, среди них 15 медработников. Состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
"Кроме того, зарегистрирован один летальный случай — мужчина в возрасте 66 лет. На лечении находятся 343 пациента, выписаны 111 человек. (Всего — ред.) Летальных случаев 15", — добавили в министерстве.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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