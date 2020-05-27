Кремлевская оккупация Крыма , последующая милитаризация полуострова, а также строительство моста через Керченский пролив серьезно угрожают украинской экономике. Россияне в одностороннем порядке пытаются представить Азовское море собственными внутренними водами. Москва может в любой момент заблокировать порты в Бердянске Мариуполе . Дабы не зависеть от «доброй воли» государства-агрессора, Киеву придется искать альтернативные пути прохода между Черным и Азовским морями. Такой альтернативой может стать канал, прорытый через Перекопский перешеек. «Апостроф» анализировал, каковы возможные достоинства и недостатки такого проекта.

Мост преткновения

Россия третий год ведет «гибридную блокаду» украинских портов в Азовском море — в Бердянске и Мариуполе. Формально прикрываясь «проверками», пограничные корабли ФСБ задержали торговые судна, морально давили на членов экипажа, всячески препятствуя свободному судоходству. Кульминацией противостояния стал захват россиянами трех кораблей ВМС Украины вместе с экипажами в ноябре 2018 года, когда они пытались пройти через Керченский пролив.

Пленных моряков освободили уже при президенте Владимире Зеленском в рамках его двусторонних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным , но сама проблема российского влияния на Азове никуда не делась. Как отметил в комментарии «Апострофу» экс-командующий ВМС Украины адмирал Сергей Гайдук , российские власти после аннексии украинского полуострова приложили все усилия, чтобы фактически превратить Азовское море в свои внутренние воды.

«Основные проблемы начались после строительства россиянами моста через Керченский пролив. После того, как приостановили деятельность Керченского торгового порта, который также регулировал судоходство в Керчь-Еникальском канале, эту «пустоту» заполнила Россия, а, говоря конкретно, ФСБ, которой подчиняются морские пограничники. Россияне пытаются действовать как единоличные хозяева пролива, прикрываясь тем, что большая часть кораблей через пролив идет в их порты, а не Бердянск и Мариуполь», — рассказал Сергей Гайдук.

Кремль, построив так называемый «Крымский мост», попал сразу в две мишени: символически «соединил» оккупированный полуостров с регионами соседней России, а также — фактически перегородил мостом пролив, получив еще больше возможностей блокировать проход судов.

«Кремль считает мост через пролив стратегическим объектом. По той информации, которой я располагаю, российское командование создало специальное подразделение Россгвардии по его надводной и подводной охране, а также по проведению анти-диверсионных мероприятий», — добавил Сергей Гайдук.

Канал до востребования

Формально, Азовское море является внутренними водами и Украины, и России, но по факту там сейчас хозяйничает Москва. Учитывая, что Офис президента Зеленского, равно как и его предшественник Петр Порошенко , отвергает вариант силового решения проблемы, Киеву придется искать альтернативные пути из Азовского в Черное море.

Одной из таких альтернатив может быть строительство судоходного канала через Перекопский перешеек. С одной стороны, это позволит решить проблему прохода между Азовским и Черным морями, но с другой — превратит Крым в «остров». С географической точки зрения, проект можно считать реальным. Длина перешейка составляет около 30 км, ширина — около 7 км в самом узком месте и около 9 км — в южной части.

Проект строительства такого канала ранее уже обсуждался, и, как отмечали специалисты, земляные работы понадобятся только на территории протяженностью в 20 километров в длину и примерно 100 метров в ширину. При необходимости придется углубить фарватер в озере Сиваш и в Чонгарском проливе. Предполагаемая глубина канала для нормального судоходства может составить около 13 — 15 метров.

Очевидно, как у любого проекта, у канала через Перекопский перешеек имеются свои плюсы и минусы. Из положительного можно отметить, что такое сооружение позволит обеспечить безопасное и, самое главное, коммерчески привлекательное судоходство между Черным и Азовским морями. Фактически получится полностью разблокировать крупнейший порт на Азове — Мариуполь, который находится в непосредственной близости к ОРДЛО.

«С чисто экономической точки зрения, все, что приносит пользу Украине, может считаться правильным, в том числе, и строительство такого канала. Но тут возникает несколько вопросов. Первое, чтобы все не осталось на уровне деклараций и разговоров. Второе — финансы, насколько вообще потянем такой проект экономически. Третье — куда именно обеспечивать сейчас судоходство? После истории с захватом наших моряков, не было слышно о конфликтах при прохождении Керченского пролива. Очевидно, что существуют некие непубличные договоренности по судоходству между Киевом и Москвой. В то же время реализация любых проектов, которые позволят нам не зависеть от «доброй воли» россиян, являются правильными», — отметил в комментарии «Апострофу» эксперт «Украинского института политики» Руслан Бизяев.

В то же время эксперт признает, что строительство такого канала может подать негативный сигнал союзникам Киева на Западе. Дескать, Киев «отгораживается» от аннексированной территории.

Как отметил в комментарии «Апострофу» главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков, проблема для Киева не сводится только к строительству «Крымского моста», который Кремль использует как огромный шлагбаум.

«Основная проблема для наших портов на Азове — война, а не мост через пролив. Банально, стало меньше грузов, которые через них проходят. Хотя последняя статистика по Мариуполю показывает незначительный прирост перевозок, но на докризисные показатели порт еще не вышел. Если говорить с военной точки зрения, то такой канал (через Перекопский перешеек, — «Апостроф») не даст Украине добавленной стоимости. Так как ставка будет сделана на небольшие катера украинского и американского производства, плюс наземные противокорабельные ракетные комплексы», — говорит Николай Белесков.

Один из «жирных», с точки зрения уже российских оккупантов, минусов — строительство канала сделает практически невозможной подачу воды на аннексированный полуостров. Дабы сыграть на опережение россияне, еще пару лет назад начали вбрасывать в информационное пространство фейки о том, что Украина якобы хочет «отделиться» от полуострова или, что строительство такого канала негативно отразится на экологии Херсонской области.

Риски мнимые и реальные

При детальном рассмотрении оказывается, что версии о том, что канал через перешеек строить нецелесообразно, так как он либо «простреливается» со стороны аннексированного Крыма, либо, что относительно небольшая загрузка портов в Бердянске и Мариуполе делает проект нерентабельным, являются предметом дискуссии. Аналогичная ситуация с версией о том, что Россия все же старается не переходить некие «красные линии», и никакой полноценной блокады Украины со стороны Азова как бы нет.

Во-первых, Россия, которая в одностороннем порядке провела эти «красные линии», в любой момент может приблизить их на критическое расстояние от украинской акватории. Если при Петре Порошенко Москве было выгодно открыто ударить по украинским морякам, то при «команде Зе» с их лозунгами «просто перестать стрелять» Кремль считает применение силы нецелесообразным. Где гарантии, что так будет и дальше? В определенный момент Владимиру Путину будет выгодно поиграть мускулами, если он решит, что политические (геополитические) выгоды будут перевешивать дипломатические «накладные расходы».

В феврале 2014 года многие, в том числе и в экспертной среде, полагали, что Россия «не посмеет» аннексировать Крым. Доводы были вполне логичные: аннексия полуострова станет вызовом всей системе международных отношений, сформированной после Второй мировой войны и «отредактированной» после развала СССР, Владимир Путин окажется последователем Адольфа Гитлера, который в свое время захватил «исконные» немецкие земли на территории Судет. В качестве аргумента приводили действия России в Грузии, на части территории которой в Южной Осетии и Абхазии Москва создала два марионеточных режима, но так и не пошла на «присоединение».

Российское военно-политическое руководство все же рискнуло повторить действия нацистской Германии, рассчитывая, что операция «Крымнаш» позволит Владимиру Путину стать пожизненным правителем страны. Невзирая на санкции и дипломатическое давление, администрация российского президента действует именно в рамках этого сценария. Соответственно, кремлевская верхушка будет держаться за оккупированный полуостров до последнего.

В таком свете аргумент о том, что возможный канал через Перекопский перешеек «никогда не понадобится» выглядит, как минимум, дискуссионным.

Сигналы для Запада

Во-вторых, если Киев соорудит канал через перешеек, то это будет не самым громким сигналом для Запада. Да, Украина как бы отгораживается от полуострова. В то же время, с дипломатической точки зрения, все это не так опасно, нежели, например, статьи президента Владимира Зеленского в западной прессе, в которых он старается лишний раз не задевать Кремль, и не называет прямым текстом Россию государством-оккупантом или агрессором.

Для США и ЕС большим сигналом является то, что Банковая, как при Петре Порошенко, так и при Владимире Зеленском, не имеет внятной стратегии по Крыму.

«Вся активность Киева вокруг полуострова сводится к второстепенным техническим вопросам: давайте откроем на границе Крыма и Херсонщины центр предоставления административных услуг, где крымчане смогут оформлять украинские документы. Или давайте лучше оборудуем КПП, фактически превращая административную границу де-факто в государственную», — говорит Руслан Бизяев.

Далее, нет смысла при планировании строительства канала через Перекопский перешеек опираться исключительно на текущие показатели. Загрузка портов в Бердянске и Мариуполе в силу разных причин может увеличиться. Например, за счет роста сельскохозяйственного и промышленного производства. Как только «Минский процесс» выйдет на финишную прямую (какие геополитические последствия для Киева это будет иметь — тема для отдельного разговора), откроются возможности для роста региональной экономики на юго-востоке страны, просто в силу того, что закончится война.

В свою очередь это потянет за собой увеличение импортно-экспортных операций. Учитывая факты и тенденции, описанные выше, Киеву и западным политическим и экономическим партнерам не помешает альтернативный маршрут из Азовского в Черное море. Как минимум, такой проект заслуживает рассмотрения.