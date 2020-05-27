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«Карлик из Украины»: Шредер ответил украинскому послу 

Мария Иванова и ещё 10 12 минут назад
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал украинского посла в Берлине Андрея Мельника «каким-то карликом из Украины», комментируя критику дипломата в свой адрес. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на первый выпуск подкаста Шредера.
Как писал «Рамблер», ранее Шредер назвал санкции против России бессмысленными и заявил, что ни один президент России ни в настоящем, ни в будущем не откажется от Крыма. Мельник предложил 76-летнему Шредеру заключить пари, что полуостров снова окажется в составе Украины еще при его жизни. Также посол назвал Шредера «лоббистом милитаристской Москвы».
В своем подкасте экс-канцлер заявил, что говорил о необходимости не докучать друг другу санкциями.
«Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?» — возмутился он.
Бывший пресс-секретарь Шредера Бела Анда, помогающий ему вести подкаст, подсказал, что критиковал экс-канцлера именно посол.
«Да, да, какой-то карлик из Украины. <…> Это никого не интересует, даже в Германии», — заключил он.
Комментарии
В мире , Видео , Европа , Андрей Мельник , Герхард Шредер , Германия
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