Как писал «Рамблер», ранее Шредер назвал санкции против России бессмысленными и заявил, что ни один президент России ни в настоящем, ни в будущем не откажется от Крыма. Мельник предложил 76-летнему Шредеру заключить пари, что полуостров снова окажется в составе Украины еще при его жизни. Также посол назвал Шредера «лоббистом милитаристской Москвы».

В своем подкасте экс-канцлер заявил, что говорил о необходимости не докучать друг другу санкциями.

«Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?» — возмутился он.

Бывший пресс-секретарь Шредера Бела Анда, помогающий ему вести подкаст, подсказал, что критиковал экс-канцлера именно посол.