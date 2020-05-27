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Бывший канцлер ФРГ назвал посла Украины «карликом» 

Экспресс газета 37 минут назад
«Карлик»: бывший канцлер ФРГ обозвал посла Украины
Фото: Pixabay
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер ответил послу Украины в Германии Андрею Мельнику, который назвал его «лоббистом милитаристской Москвы», пишет издание «Regnum».
Политик опубликовал интервью, в котором Шрёдер поднимает вопрос расширения международного сотрудничества.
«Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины, меня критикует?» — сказал бывший канцлер.
Ранее «Экспресс газета» писала, что Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что опубликованные разговоры Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена свидетельствует, что американцы фактически создали на Украине протекторат.
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В мире , Европа , Конфликты , США , Украина , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Андрей Мельник , Василий Небензя , Герхард Шредер , ООН , ИА REGNUM , Германия , Москва
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