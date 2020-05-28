Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3396 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3396
Фото: РИА Новости
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 27 человек и достигло 3396, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 3369, 14 пациентов скончались, 2668 выздоровели.
"По состоянию на 28 мая 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3396", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 79 новых случаев COVID-19, во вторник — 75, в понедельник — 51.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 714 пациентов с COVID-19, в том числе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник поручил усилить карантинные меры и увеличить количество тестирований на COVID-19 из-за роста числа выявленных заболевших с данной инфекцией в последние дни.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня Путин бросил ручку на стол во время совещания Путин бросил ручку на стол во время совещания Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться? Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Комментарии
В мире , Зона 51
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Названа причина ухода Гагариной от мужа
Названа причина ухода Гагариной от мужа
«Что с нашим ребенком?»: бизнесмен обратился к Волочковой
«Что с нашим ребенком?»: бизнесмен обратился к Волочковой
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Видео
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение