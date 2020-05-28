В Узбекистане число случаев COVID-19 достигло 3396 

Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 27 человек и достигло 3396, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 3369, 14 пациентов скончались, 2668 выздоровели.

"По состоянию на 28 мая 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3396", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду всего было зафиксировано 79 новых случаев COVID-19, во вторник — 75, в понедельник — 51.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 714 пациентов с COVID-19, в том числе трое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник поручил усилить карантинные меры и увеличить количество тестирований на COVID-19 из-за роста числа выявленных заболевших с данной инфекцией в последние дни.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф