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Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в выборы в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Трамп предъявил обвинения Twitter
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.
«Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостями CNN и Washington Post. Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не допущу, чтобы это происходило», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Сообщения Трампа были отмечены специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки, передает ТАСС. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов», передает РИА «Новости».
Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.
Напомним, члены Демократической партии США на фоне пандемии коронавируса отложили съезд, в ходе которого должны были выдвинуть кандидата в президенты Соединенных Штатов. При этом голосование по кандидатуре разрешили провести виртуально.
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В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Washington Post , CNN , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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