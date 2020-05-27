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Токаев призвал готовиться к повторной вспышке COVID-19 

Алиса Селезнёва и ещё 5 40 минут назад
В Казахстане объяснили новые вспышки коронавируса
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал готовиться к новой вспышке коронавируса. Об этом сообщает «Казинформ».
«Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса, ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств», — пояснил глава государства.
Он также отметил, что «непоследовательные реформы» привели к тому, что была ослаблена служба санитарно-эпидемиологического надзора и система инфекционного контроля.
«Нужно повернуться к доказавшей свою эффективность модели. (…) Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы», — заявил президент, дав также поручение разработать до конца года закон о биологической безопасности страны.
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По последним данным, в мире COVID-19 заболели более 5,6 млн человек, умерли более 350 тысяч.
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В мире , Общество , СНГ
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