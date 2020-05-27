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Байден публично назвал Трампа «абсолютным дураком» 

Национальная Служба Новостей и ещё 17 1 час назад
Байден публично назвал Трампа «абсолютным дураком»
Фото: Национальная Служба Новостей
Абсолютным дураком назвал Дональда Трампа кандидат в президенты США демократ Джо Байден. Это громкое заявление политик сделал во время интервью телеканалу CNN, отмечает РИА Новости. Он высказал мнение о том, что действующий президент США на фоне борьбы с распространением COVID-19 показывает «ложную мужественность».
Журналист телеканала отметила, что ранее на церемонии по случаю Дня Поминовения Дональд Трамп появился без маски, в то время как на Джо Байдене была не только маска, но очки. Представитель СМИ подчеркнула, что позже американский лидер ретвитнул фотографию Байдена в маске, которая появилась в аккаунте политического обозревателя телеканала Fox News Брита Хьюма. Она выразила мнение, что глава Белого дома таким образом пытается «принизить» своего политического оппонента, полагая, что ношение защитной маски является признаком слабости, отмечают Известия.
Ранее НСН писала, что Дональд Трамп резко высказался в адрес Китая и бывшего вице-президента США Джо Байдена, фактически обвинив их в сговоре с целью «разграбления» Америки.
В своем Twitter президент США заявил, что Пекин поддерживает Байдена, который на ближайших президентских выборах в ноябре будет конкурировать с действующим хозяином Белого дома.
«Они (китайцы — НСН) отчаянно желают, чтобы сонный Джон Байден победил на президентских выборах. Тогда они смогут продолжить грабить США, как они это делали на протяжении десятилетий, пока я не пришел», — написал Трамп.
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Комментарии 1
В мире , Конфликты , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , РИА Новости , Fox News
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