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Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом из-за действий в отношении Гонконга 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом из-за Гонконга
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом из-за законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом пишет РИА Новости.
Американский лидер пообещал объявить о мерах, которые Соединенные Штаты намерены принять в адрес Китая, через пару дней. «Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным», — отметил Трамп. При этом он отрицательно ответил на вопрос, входят ли в это санкции.
22 мая сообщалось, что власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга — с помощью него они смогут усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.
Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Гонконга, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.
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В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , Гонконг , Китай , США
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