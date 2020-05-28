Трамп заявил о «печальной вехе»

Президент США Дональд Трамп назвал "печальной вехой" смерть 100 тысяч американцев от коронавируса и выразил сочувствие семьям умерших.

"Мы только что преодолели очень печальную веху, когда смертность от пандемии коронавируса достигла 100 тысяч человек. Всем семьям и друзьям тех, кто уже умер, я хочу выразить свое искреннее сочувствие и любовь за все, что эти замечательные люди отстаивали и что они представляли. Да пребудет с вами Бог!" — написал Трамп в Twitter.

Сочувствие президента приняли далеко не все из подписчиков его Twitter, среди которых много противников и критиков главы государства. Так, первый же комментарий к записи содержит видео подборку высказываний Трампа и членов его администрации о том, что в США проделана замечательная работа по борьбе с коронавирусом.

"Поздравляем! 100 тысяч умерших", — гласит подпись.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы около 1,7 миллиона заболеваний коронавирусом, скончались почти 100,5 тысячи человек.

Ранее ко Дню поминовения, который отмечался в США в понедельник, Трамп распорядился на три дня приспустить государственные флаги на всех федеральных учреждениях в память жертв пандемии.