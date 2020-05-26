Раскрыт главный страх противников Трампа

После серьезного экономического спада, который наблюдается в американской экономике на фоне пандемии коронавируса, страну, скорее всего, ждет такой же активный экономический рост. При этом в Демократической партии США опасаются, что при таком развитии событий наиболее вероятному кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену , не удастся одержать победу над его противником на выборах — действующим президентом Дональдом Трампом . Главный страх сторонников Байдена раскрыло Politico.

По словам Фурмана, прогнозы о том, что страну ждет вторая Великая депрессия с крайне медленным восстановлением, не оправдались. Напротив, уже сейчас, после того, как в США начали постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения, американская экономика демонстрирует признаки оживления. Причем, вероятнее всего, восстановление экономики будет происходить по тому же сценарию, что и после серьезных катаклизмов, вроде мощных ураганов или разлива нефти в Мексиканском заливе — очень быстрыми темпами. После того, как бизнес снова откроется, и все люди вернуться на работу, экономика совершит резкий и значительный отскок.

По данным Politico, ранее аналогичные предположения высказывали и чиновники из администрации Трампа, в том числе старший советник и зять президента Джаред Кушнер , который предсказывал, что уже к июлю страна «снова раскачается», и третий квартал окажется по-настоящему «взрывным».

Подобные перспективы вызывают серьезные опасения у сторонников Байдена: даже сейчас американцы, судя по результатам соцпросов, гораздо меньше доверяют бывшему вице-президенту в вопросах экономики, чем Трампу, а с началом экономического роста кандидат от демократов окажется в еще более невыгодном положении. По словам одного из бывших чиновников администрации Обамы, это станет главным вызовом для всей президентской кампании Байдена.

«Если они не смогут ничего с этим сделать, они все должны просто отправиться по домам», — заявил он.

В штабе Байдена заявили, что признают существование данной проблемы. В то же время ряд близких к бывшему вице-президенту политиков считает, что говорить о скором восстановлении американской экономики пока преждевременно.

«Мне кажется довольно маловероятным, что в ближайшие месяцы у нас действительно произойдет значительное восстановление», — отметил сенатор от штата Делавэр Крис Кунс (Chris Coons).

Сам же Фурман посоветовал Байдену и его штабу отказаться в дальнейшем от сомнительных прогнозов, которые могут не сбыться. «Заявление о том, что мы находимся в очередной Великой депрессии будет выглядеть как преувеличение. Трамп может сказать: "Двух миллионов смертей не произошло, Великой депрессии не произошло, мы прогрессируем"», — предостерег экономист.