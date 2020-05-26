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Чем занимались восемь секретных лабораторий США на Украине 

News.ru 2 часа назад
США превратили Украину в секретную лабораторию
Фото: Jean-Marie Guyon/CandyBox/Global Look Press
США построили и модернизировали на Украине восемь биологических лабораторий, в которых хранятся опасные инфекции. Работы велись с 2005 по 2014 год, но о существовании лабораторий стало известно только сейчас. Ранее в российском МИД не раз заявляли, что Вашингтон разрабатывает биологическое оружие на подобных объектах, которые находятся в том числе на постсоветском пространстве.
О контрактах на строительство и усовершенствование биологических лабораторий на территории Украины сообщили местные СМИ. По их данным, этим проектом занималось Агентство уменьшения угрозы под началом Пентагона, а непосредственную помощь Украине оказывала компания Black and Veatch Special Projects Corp. Всего с 2005 по 2014 год с её помощью в стране было создано восемь лабораторий, в которых изучались опасные микроорганизмы.
Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (г. Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, — пояснило назначение объектов украинское Министерство здравоохранения.
В 2016 году США возобновили сотрудничество с Украиной по этой линии. В рамках проекта, рассчитанного до 2019 года, планировалось подключить лаборатории к объединённой онлайн-системе наблюдения за заболеваниями.
В середине апреля проверить американские объекты призвали депутаты Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. Они заявили, что под руководством американцев в украинских лабораториях проводятся опыты над людьми и разработка оружия массового поражения. Также утверждалось, что у США не меньше 15 подобных объектов на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спустя несколько дней после заявления украинских депутатов повторила их утверждения о том, что в зарубежных исследовательских центрах США, в том числе на постсоветском пространстве, разрабатывают биологическое оружие.
Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, — подчеркнула Захарова.
Посольство США на Украине назвало эти утверждения «российской дезинформацией» и пояснило детали работы украинских лабораторий. По словам дипломатов, их деятельность направлена на то, чтобы не допустить распространения заразных болезней.
Мы также работаем с нашими украинскими партнёрами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они станут представлять угрозу безопасности или стабильности, — подчеркнуло посольство США.
В сообщении дипломатов уточняется, что речь идёт, в частности, об оценке рисков распространения вирусов, которые переносятся перелётными птицами, конго-крымской геморрагической лихорадки и африканской чумы свиней. Кроме того, американские специалисты помогают украинским коллегам готовить публикации для получения научных грантов.
Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии для NEWS.ru усомнился в утверждениях украинских депутатов и российских дипломатов.
Владимир Фролов, эксперт по международным отношениям:
Никакой разработки биологического оружия там не производится. Изучаются местные патогены, чтобы не прозевать очередной коронавирус.
По договору от 2005 года между Госдепартаментом и Министерством здравоохранения Украины результаты деятельности подобных лабораторий держатся в секрете. Это, судя по всему, и обеспечивает распространение слухов об опытах над людьми и разработке биологического оружия, ведь узнать о том, что в действительности делается на этих объектах, не представляется возможным.
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Комментарии 1
В мире , Ренат Кузьмин , Виктор Медведчук , Владимир Фролов , Мария Захарова , Минздрав РФ , МИД , Пентагон , Госдеп США , Верховная Рада , Львов , США
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