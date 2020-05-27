России пригрозили новыми санкциями

Против российского газопровода «Северный поток-2» могут быть введены новые санкции. Об этом посол США в Германии Ричард Гренелл заявил газете Handelsblatt.
«Рамблер» писал, что санкции против «Северного потока — 2» были включены в новый оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. После введения санкций трубоукладчик — швейцарская Allseas — приостановила работы. Однако Россия намерена достроить газопровод собственными силами.
Посол Ричард Гренелл подчеркнул, что конгресс может оперативно принять новые санкции против «Северного потока — 2».
«Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий. Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро», — пояснил он.
Он также призвал Германию пересмотреть свою политику в отношении России и прекратить «прикармливать зверя».
В свою очередь в компании-операторе Nord Stream 2 назвали санкционные угрозы постоянным средством политики США и напомнили, что Европейская комиссия «назвала их нарушением международного права».