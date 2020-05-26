На Украине засекретили причины смерти людей

Главное управление Государственной службы статистики приостановило публикацию данных о причинах смерти граждан на время карантина в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и регионах будет сформирована и опубликована в сроки, определенные календарем обнародования статистической информации, но без данных о причинах смерти.

"В полном объеме статистическая информация о количестве умерших по причинам смерти, начиная с данных за январь — март 2020 года, будет сформирована и обнародована после окончания карантина", — цитирует пресс-службу Госстата агентство "Украинские новости".

В ведомстве отметили, что это решение принято "с учетом положений постановления Кабинета министров Украины от 11.03.2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями) и необходимостью принятия соответствующих мер".

По данным Минздрава, медики зафиксировали по состоянию на утро вторника 21 584 случаев COVID-19. За сутки — 339 новых случаев, что больше, чем сутками ранее (259 заражений вирусом). Согласно информации, с начала пандемии на Украине умерли 644 человека. Количество выздоровевших достигло 7 575 человек.