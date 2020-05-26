Путин оценил вклад Минобороны в борьбу с коронавирусом 

Президент РФ Владимир Путин отметил профессиональную работу военных в борьбе с коронавирусом в России и за рубежом.

С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, ещё ряда стран в борьбе с эпидемией коронавируса, — заявил российский лидер на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства отметил работу военных в различных регионах России, в том числе в Дагестане. По его словам, специалисты Минобороны действуют мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции.

Путин считает, что задача по развёртыванию 16 многопрофильных медицинских центров «была чётко решена».

Такие современные госпитали в срок, как и была поставлена задача, будут открыты в Дагестане, в Воронежской области, — подчеркнул глава государства, сообщает ТАСС.