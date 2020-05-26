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Путин оценил вклад Минобороны в борьбу с коронавирусом 

News.ru 2 часа назад
Путин оценил вклад Минобороны в борьбу с коронавирусом
Фото: Минобороны России/vk.com
Президент РФ Владимир Путин отметил профессиональную работу военных в борьбе с коронавирусом в России и за рубежом.
С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, ещё ряда стран в борьбе с эпидемией коронавируса, — заявил российский лидер на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Глава государства отметил работу военных в различных регионах России, в том числе в Дагестане. По его словам, специалисты Минобороны действуют мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции.
Путин считает, что задача по развёртыванию 16 многопрофильных медицинских центров «была чётко решена».
Такие современные госпитали в срок, как и была поставлена задача, будут открыты в Дагестане, в Воронежской области, — подчеркнул глава государства, сообщает ТАСС.
NEWS.ru писал, что институт Минобороны РФ планирует завершить клинические исследования вакцины от коронавируса до конца июля. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Работы ведутся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.
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Комментарии
В мире , Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Босния и Герцеговина , Италия , Сербия
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