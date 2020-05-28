Китай готовится к «войне с Западом»

Авторы издания Foreign Policy предположили , что Китай начнет путь к мировому господству не с захвата ближайших восточных территорий, а с войны с Западом.

Война эта будет вестись не оружием, а формированием мировых экономических правил, стандартов и политических институтов, удовлетворяющих Китай.

По мнению авторов материала, экономическая и технологическая мощь гораздо важнее военной мощи для мирового лидерства. Они напомнили, что именно так мировое лидерство получили США: они превращали экономическую мощь в политическое влияние, сохраняли инновационное превосходство над остальным миром и влияли на основные международные институты.

Авторы Foreign Policy заявили, что все может начаться с инициативы «Один пояс, один путь» в Евразии и в Африке. Благодаря этому проекту Китай окажется в центре всемирной паутины торговых и экономических связей, а «Цифровой Шелковый путь» позволит КНР стать «кибернетической сверхдержавой».

Некоторые исследователи считают, что Китай уже начал активные действия в ООН для защиты своих интересов (помешать принятию Тайваня в ООН, заблокировать критику в свой адрес) и закрепления системы ценностей, в которой национальный суверенитет выше прав человека. Также Китай пытается влиять на политическую дискуссию в Австралии, Венгрии и Замбии, уже обогнал США по числу дипмиссий за рубежом и приступил к созданию сети военных баз далеко от своих границ, начав с Джибути.

Как писал «Рамблер», экс-министр финансов США Генри Полсон-младший ранее заявил, что китайский юань сейчас обладает наибольшим потенциалом для того, чтобы составить конкуренцию доллару. Он отметил, что юань уже стал мировой резервной валютой наряду с иеной, евро и фунтом стерлингов.