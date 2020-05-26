Британский министр подал в отставку в знак протеста 

Член правительства Великобритании Дуглас Росс подал в отставку из-за нарушившего карантин Доминика Каммингса, советника премьера Великобритании. Об этом сообщает Politico.

Он подчеркнул, что ушел с поста в знак протеста, вызванного поступком Каммингса. Росс написал Джонсону письмо, где объяснил свое решение: он отметил, что, оставшись на посту, поступил бы недобросовестно.

По мнению министра, советник британского премьера поступил неправильно, поскольку все граждане страны выполняют требования Лондона. Росс посчитал, что его отставка — это выражение мнения большинства британцев.

«У меня есть избиратели, которые не могут попрощаться с близкими людьми, семьи, которые не могут скорбеть вместе (…), из-за того, что следуют указаниям правительства», — заявил он.

23 мая сообщалось, что советник премьера Великобритании Бориса Джонсона после появления симптомов заражения коронавирусом отправился в гости к своим родителям. 31 марта полиция в городе Дарем получила информацию о нахождении Каммингса по местному адресу. Симптомы заражения у советника премьера появились 28-29 марта, практически на следующий день после заболевания Джонсона.

В Великобритании выявлено 262,5 тысяч заражений коронавирусом. 36,9 человек погибли, а 1,1 тысяча — вылечились.