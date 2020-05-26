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Билл Гейтс проспонсировал испытание вакцины от коронавируса на людях 

Lenta.ru 1 час назад
Билл Гейтс проспонсировал еще одно испытание над людьми
Фото: Arnd Wiegmann/File Photo / Reuters
Американская компания Novavax объявила о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на людях. Грант на испытания был пожертвован агентством, основанным миллиардером и филантропом Биллом Гейтсом. Об этом пишет RT со ссылкой на официальное заявление компании.
В эксперименте будут участвовать около 130 взрослых добровольцев из Австралии. В ходе первой части испытания им будет введено две дозы экспериментальной вакцины под названием NVX-CoV2373. В случае, если первые результаты, которые ожидаются в июле, окажутся многообещающими, компания планирует незамедлительно перейти ко второму этапу испытаний. Предполагается, что на втором этапе в эксперименте примут участие другие страны и различные возрастные группы.
«Введение нашей вакцины первым участникам этого клинического испытания является значительным достижением, которое делает нас на шаг ближе к удовлетворению фундаментальной потребности в вакцине в борьбе с глобальной пандемией Covid-19», — сказал президент и исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк (Stanley Erck).
Разработка вакцины началась с инвестиций в размере 388 миллионов долларов от расположенной в Осло «Коалиции за инновации для подготовки к эпидемиям» (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI), фонда общественного здравоохранения, созданного основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Ранее миллиардер уже делал пожертвования целому ряду подобных инициатив в области здравоохранения, прежде всего через фонд Билла и Мелинды Гейтс. Такая вовлеченность Гейтса в здравоохранение вызвала множество подозрений и сомнений у сторонников теорий заговора, которые утверждают, что миллиардер является приверженцем программы «депопуляции» Земли. По их мнению, программа поможет избавить мир от бесполезных потребителей.
Заявление компании вызвало у некоторых пользователей социальных сетей тревогу. Многие поспешили предупредить о том, что проекту «нельзя доверять», и призвали самого Гейтса добровольно стать первым «подопытным кроликом» и сделать себе инъекцию вакцины.
Американская компания стала не первой биотехнологической фирмой США, начавшей клинические испытания на людях в поисках эффективной вакцины против коронавируса. Так, массачусетская компания Moderna начала тестирование вакцины еще в марте и сообщила о положительных результатах. По крайней мере, еще пять других вакцин находятся в разработке в других местах, в том числе в Китае, Великобритании и России.
Ранее режиссер Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон ТВ» заявил, что Билл Гейтс планирует чипировать человечество.
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Комментарии 2
В мире , Билл Гейтс , Никита Михалков , Мелинда Гейтс , Microsoft , Австралия
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