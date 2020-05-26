Борис Джонсон обратился к Путину

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам. Мероприятие Global Vaccine Summit 2020 состоится 4 июня в виртуальном формате. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство Соединенного Королевства в Москве.

Отмечается, что главной задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации для того, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против коронавируса.

СПРАВКА «ВМ»

Глобальный саммит по безопасности вакцин является международным форумом, посвященным вопросам вакцинации. Последний саммит проводился в Женеве в декабре 2019-го.

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