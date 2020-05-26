Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борис Джонсон пригласил Владимира Путина на виртуальный саммит по вакцинам 

Вечерняя Москва и ещё 3 19 минут назад
Борис Джонсон обратился к Путину
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам. Мероприятие Global Vaccine Summit 2020 состоится 4 июня в виртуальном формате. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство Соединенного Королевства в Москве.
Отмечается, что главной задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации для того, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против коронавируса.
СПРАВКА «ВМ»
Глобальный саммит по безопасности вакцин является международным форумом, посвященным вопросам вакцинации. Последний саммит проводился в Женеве в декабре 2019-го.
Ранее врач-терапевт объяснил, почему коронавирус COVID-19 опаснее свиного гриппа.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Вечерняя Москва: последние новости
Писатель обвинил Россию в «вычеркивании Болгарии из истории письменности» Писатель обвинил Россию в «вычеркивании Болгарии из истории письменности» Саакашвили рассказал о выгоде от легализации игорного бизнеса на Украине Саакашвили рассказал о выгоде от легализации игорного бизнеса на Украине Зеленский заявил о неизбежности диалога с Путиным Зеленский заявил о неизбежности диалога с Путиным
В мире , Борис Джонсон , Владимир Путин , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Призывавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили
Призывавшую рожать вместо учебы чиновницу повысили
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Путин назвал дату марша «Бессмертного полка»
Путин назвал дату марша «Бессмертного полка»
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Пореченков заявил об общей границе России и Сирии
Пореченков заявил об общей границе России и Сирии
Видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
00:26
Опубликовано видео ограбления магазина немым инвалидом
Происшествия В мире
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Шойгу раскрыл статистику по COVID-19 в армии
00:34
Шойгу раскрыл статистику по COVID-19 в армии
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение