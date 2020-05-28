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Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию вокруг Гонконга 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию с Гонконгом
Фото: Reuters
Китай отказался обсуждать в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга, следует из комментария постпредства США при организации.
В свою очередь постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь написал в Twitter, что "Китай категорически отвергает необоснованную просьбу США о проведении заседания Совета Безопасности". По его словам, законодательство о национальной безопасности Гонконга является чисто внутренним делом Китая.
"Это не имеет отношения к мандату Совета Безопасности", — подчеркнул дипломат.
По словам китайского постпреда, "факты снова и снова доказывают, что США являются источником проблем в мире". "Китай призывает США немедленно прекратить свою политику силы и практику запугивания", — добавил он.
Как сообщил РИА Новости источник в ООН, российская делегация поддержала позицию Пекина в том, что ситуация с Гонконгом является внутренним делом Китая и вопрос не относится к компетенции Совбеза ООН.
Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен пригрозил ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.
Госсекретарь США Майк Помпео в среду сообщил, что уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не имеет своей автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году.
Ранее власти США заявляли, что рассматривают возможность введения санкций против властей КНР за действия в отношении Гонконга. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и предупредил о возможных контрмерах, если Соединенные Штаты продолжат подрывать действовать против интересов КНР.
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Комментарии
В мире , Законопроекты , Совбез ООН , ООН , Гонконг , Китай , США
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