Китай отказался обсуждать в СБ ООН ситуацию с Гонконгом

В свою очередь постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь написал в Twitter, что "Китай категорически отвергает необоснованную просьбу США о проведении заседания Совета Безопасности". По его словам, законодательство о национальной безопасности Гонконга является чисто внутренним делом Китая.

"Это не имеет отношения к мандату Совета Безопасности", — подчеркнул дипломат.

По словам китайского постпреда, "факты снова и снова доказывают, что США являются источником проблем в мире". "Китай призывает США немедленно прекратить свою политику силы и практику запугивания", — добавил он.

Как сообщил РИА Новости источник в ООН, российская делегация поддержала позицию Пекина в том, что ситуация с Гонконгом является внутренним делом Китая и вопрос не относится к компетенции Совбеза ООН.

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным органом КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен пригрозил ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду сообщил, что уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не имеет своей автономии от КНР, которая была предусмотрена при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году.

Ранее власти США заявляли, что рассматривают возможность введения санкций против властей КНР за действия в отношении Гонконга. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и предупредил о возможных контрмерах, если Соединенные Штаты продолжат подрывать действовать против интересов КНР.