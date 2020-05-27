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Суд Киева признал нацистской символику 14-й дивизии СС «Галичина» 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
На Украине решили судьбу символики дивизии СС «Галичина»
Фото: РИА Новости
Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС "Галичина" не является символикой нацистского режима. Соответствующее решение суда, принятое в среду, распространил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.
"Признать противоправными действия Украинского института национальной памяти и главы Украинского института национальной памяти о предоставлении вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой на Украине запрещено", — говорится в решении суда.
Суд также запретил Институту нацпамяти продолжать распространять свой вывод. В удовлетворении остальных требований иска отказано.
Иск против депутата Верховной рады, бывшего главы Института нацпамяти Владимира Вятровича подал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он требовал привлечь депутата к ответственности за публичное заявление, касающееся закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов, который более известен как закон о декоммунизации. В частности, Вятрович настаивал, что данный документ не содержит запрета на демонстрацию символики дивизии СС "Галичина", боевики которой причастны к карательным акциям и массовым убийствам.
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Комментарии
В мире , Владимир Вятрович , Максим Бужанский , Эдуард Долинский , Верховная Рада , Киев
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