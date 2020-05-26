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Россияне отреагировали на новость о найденной в Белоруссии нефти 

Лера Букина 41 минуту назад
Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Им был адресован следующий вопрос: «Как вы считаете, разбогатеет ли Белоруссия на найденной у себя нефти?».
Мнение разделилось.
39% опрошенных склоняются к тому, что Белоруссии удастся это сделать.
«Однозначно. Осталось только правильно ею (нефтью. — Прим. ред.) распорядиться», — прокомментировали участники.
34% респондентов считают иначе.
«Не думаю. Я не уверен, что за этим последуют верно сделанные шаги», — ответили они.
27% россиян решили не загадывать, поэтому ответили: «Вот и посмотрим».
В данном опросе приняли участие 5343 человека.
В Белоруссии обнаружили два новых месторождения нефти, передает «БелТа».
Новые месторождения получили названия Избынское и Северо-Омельковщинское. Они находятся в Центральной структурной зоне Припятского прогиба в Хойникском районе Гомельской области.
По оценкам «Белоруснефти», суммарные запасы месторождений составляют более 2,5 млн тонн.
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