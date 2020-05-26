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Россияне приняли участие в новом опросе Аналитической службы Рамблера. Им был адресован следующий вопрос: «Как вы считаете, разбогатеет ли Белоруссия на найденной у себя нефти?».

Мнение разделилось.

39% опрошенных склоняются к тому, что Белоруссии удастся это сделать.

«Однозначно. Осталось только правильно ею (нефтью. — Прим. ред.) распорядиться», — прокомментировали участники.

34% респондентов считают иначе.

«Не думаю. Я не уверен, что за этим последуют верно сделанные шаги», — ответили они.

27% россиян решили не загадывать, поэтому ответили: «Вот и посмотрим».

В данном опросе приняли участие 5343 человека.

В Белоруссии обнаружили два новых месторождения нефти, передает «БелТа».

Новые месторождения получили названия Избынское и Северо-Омельковщинское. Они находятся в Центральной структурной зоне Припятского прогиба в Хойникском районе Гомельской области.

По оценкам «Белоруснефти», суммарные запасы месторождений составляют более 2,5 млн тонн.