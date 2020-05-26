Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Защитник пояснил, что экс-президент не явится на допрос, потому что ему не вручили повестку, а только опубликовали видео с ней на сайте ГБР.

"Порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины, и там о "видосиках" — ни слова. Лицо вызывается к следователю путем вручения повестки", — написал Головань в Facebook.

Ранее ГБР сообщило, что бывший глава государства будет допрошен в рамках дела, "в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

В ГБР напомнили, что, помимо этого, Порошенко проходит по ряду других уголовных дел как свидетель.