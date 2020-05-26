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В Коста-Рике легализовали однополые браки 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В Коста-Рике легализовали однополые браки
Фото: pixabay.com
Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, легализовавшей однополые браки.
В 2018 году Межамериканский суд по правам человека постановил, что такие браки являются законными, а запрет на них — неконституционным.
Для законодателей был установлен срок в 18 месяцев для принятия закона об однополых браках. Они не пришли к консенсусу, поэтому 26 мая браки между представителями одного пола автоматически стали легальными, передаёт Q News.
Как писал NEWS.ru, 18 июля 2019 года в Эквадоре был заключён первый однополый брак. Свадьбу сыграли Александра Чавес и Мишель Авилес.
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В мире , Другое , Коста-Рика
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