В Коста-Рике легализовали однополые браки 

Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, легализовавшей однополые браки.

В 2018 году Межамериканский суд по правам человека постановил, что такие браки являются законными, а запрет на них — неконституционным.

Для законодателей был установлен срок в 18 месяцев для принятия закона об однополых браках. Они не пришли к консенсусу, поэтому 26 мая браки между представителями одного пола автоматически стали легальными, передаёт Q News.

Как писал NEWS.ru, 18 июля 2019 года в Эквадоре был заключён первый однополый брак. Свадьбу сыграли Александра Чавес и Мишель Авилес.