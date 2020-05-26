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В ВОЗ предупредили о новом пике коронавируса 

Павел Тиунов 7 минут назад
В настоящее время человечество находится в середине первой волны распространения коронавирусной инфекции, за которой с большой долей вероятности последует второй пик заболеваемости, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
По его словам, произойти это может в любой момент, сообщают РИА Новости.
Заявление эксперта прозвучало на прошедшем брифинге в Женеве. Он подчеркнул, что в каждой стране количество реально заболевших COVID-19 — относительно мало. Райан отметил, что сегодня люди до сих пор переживают первую волну пандемии, но уже через несколько месяцев в мире может быть зарегистрирован новый пик пандемии.
«Заболевание может скакнуть в любой момент», — цитирует агентство слова эксперта ВОЗ.
Райан добавил, что похожее развитие событий наблюдалось в 1919 году в ситуации с распространением «испанки». При этом он подчеркнул, что речь идет не о второй волне, а о втором пике заболеваемости. Очередная волна, по его словам, может возникнуть в сезон гриппа.
Ранее, как сообщил «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил, что вторая вона распространения коронавирусной инфекции может возникнуть в стране с октября по ноябрь 2020 года. Глава государства призвал экспертов отечественного Минздрава «быть к этому готовыми».
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В мире , Видео , Майкл Райан , Владимир Путин , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
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