В настоящее время человечество находится в середине первой волны распространения коронавирусной инфекции, за которой с большой долей вероятности последует второй пик заболеваемости, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

По его словам, произойти это может в любой момент, сообщают РИА Новости.

Заявление эксперта прозвучало на прошедшем брифинге в Женеве. Он подчеркнул, что в каждой стране количество реально заболевших COVID-19 — относительно мало. Райан отметил, что сегодня люди до сих пор переживают первую волну пандемии, но уже через несколько месяцев в мире может быть зарегистрирован новый пик пандемии.

«Заболевание может скакнуть в любой момент», — цитирует агентство слова эксперта ВОЗ.

Райан добавил, что похожее развитие событий наблюдалось в 1919 году в ситуации с распространением «испанки». При этом он подчеркнул, что речь идет не о второй волне, а о втором пике заболеваемости. Очередная волна, по его словам, может возникнуть в сезон гриппа.