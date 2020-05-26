Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Болгарии обвинили Россию в «присвоении» кириллицы 

Павел Тиунов и ещё 7 21 минуту назад
«Присвоила кириллицу»: РФ приписали очередной промах
Фото: © Fotolia / koromelena
Россия игнорирует и отрицает роль болгар в просвещении славянских народов, их крещении, а также формировании русской письменности и литературы в целом, заявил в своем блоге Fakti.bg болгарский журналист Огнян Стамболиев. По его словам, русские также пытались «присвоить» кириллицу.
Болгария взбунтовалась против Украины
Поводом для гневного заявления Самболиева послужила выставка в честь Дня славянской письменности и культуры в Софии. Экспозиция расположилась перед входом в Российский культурно-информационнный центр. Стамболиев уверяет, что в рамках выставки не указана роль болгар в просвещении славян.
Таким образом российские организаторы «вычеркнули Болгарию из истории письменности». При этом россияне, по его словам, попытались «присвоить кириллицу», выдав ее за «свою азбуку».
По его словам, в России должны «благодарить болгар», а не скрывать и отрицать их роль в крещении Руси, создании русской литературы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», США обвинили Россию в слежке за президентом страны Дональдом Трампом. По словам советника американского лидера по нацбезопасности Роберта О’Брайена, российские спецслужбы в своих целях использовали Договор по открытому небу.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Комментарии 166
В мире , Наука и техника , Дональд Трамп , Болгария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги шоу «Холостяк»
Стали известны итоги шоу «Холостяк»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
На обломках МН17 нашли загадочные следы
На обломках МН17 нашли загадочные следы
Лещенко ответил Пригожину о «чудовищном положении»
Лещенко ответил Пригожину о «чудовищном положении»
Видео
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
01:36
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
01:43
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Происшествия
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение