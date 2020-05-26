«Присвоила кириллицу»: РФ приписали очередной промах

Россия игнорирует и отрицает роль болгар в просвещении славянских народов, их крещении, а также формировании русской письменности и литературы в целом, заявил в своем блоге Fakti.bg болгарский журналист Огнян Стамболиев. По его словам, русские также пытались «присвоить» кириллицу.

Поводом для гневного заявления Самболиева послужила выставка в честь Дня славянской письменности и культуры в Софии. Экспозиция расположилась перед входом в Российский культурно-информационнный центр. Стамболиев уверяет, что в рамках выставки не указана роль болгар в просвещении славян.

Таким образом российские организаторы «вычеркнули Болгарию из истории письменности». При этом россияне, по его словам, попытались «присвоить кириллицу», выдав ее за «свою азбуку».

По его словам, в России должны «благодарить болгар», а не скрывать и отрицать их роль в крещении Руси, создании русской литературы.