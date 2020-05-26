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Родители похоронили младенца заживо 

Артём Кульша и ещё 6 18 минут назад
Муж и жена из Индии заживо похоронили новорожденную дочь. Об этом сообщает The Indian Express.
В субботу житель деревни Харва, штат Гуджарат, услышал слабые крики во время прогулки и стал искать их источник. В ходе поисков он обнаружил новорожденную девочку, неполностью зарытую в землю. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь.
Сектанты попытались заживо похоронить студента
Ребенок был доставлен в больницу. Ее сотрудники узнали девочку. В пятницу ее недоношенной, на 24-й неделе, родила 20-летняя местная жительница. Ребенок нуждался в неотложной помощи и был направлен из государственной больницы в частную. Врачи поручили доставить его туда родителям.
«Она выглядела безжизненной… Она не двигалась… Мы думали, что потеряли ее…» — рассказал отец девочки.
Он заверил, что он и его супруга хотели, чтобы их дочь выжила. В воскресенье девочка скончалась в результате полиорганной недостаточности.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Московской области рассказали о том, что 24-летняя женщина задушила своего девятимесячного сына, потому что тот болел.
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В мире , Видео , Другое , Происшествия , СКР , Индия
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