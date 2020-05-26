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Священник с водяным пистолетиком попал на видео 

Вадим Дроздов 19 минут назад
Современные проблемы требуют современных решений. Так многие священнослужители во время пандемии коронавируса начали использовать различные защитные меры, чтобы продолжать службу. Внимание социальных сетей привлек священник из США Тим Пелк. Он начал проводить обряды крещения и благословления с использованием игрушечного водного пистолетика, чтобы омывать святой водой прихожан и при этом соблюдать социальную дистанцию. Тим также не забывает про защитную маску и медицинские перчатки. Священник уже стал главным персонажем многочисленных мемов, появившись на афишах с самыми популярными фильмами. Прихожане от этой идеи в восторге, а инновацию Пелка поддержали священнослужители по всему миру.
В мире , Видео , США
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