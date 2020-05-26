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СМИ: «Одержимый» Эрдоган вторгся в Ливию 

Мария Иванова и ещё 1 14 минут назад
Ливийский писатель и исследователь Джибраил аль-Убейди заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержим идеей возродить Османскую империю, и поэтому решил вмешаться во внутренние дела Ливии. Об этом он рассказал в своем материале для Asharq al-Awsat.
По словам аль-Убейди, после нападения Турции на авиабазу в районе Аль-Ватыя с военного корабля, турецких ударов по городам Тархуна, Аль-Асаба, Сабрата и Сарман боевики из «Братьев-мусульман» (запрещенная в России организация) смогли продвинуться вглубь страны и захватить вышеназванные города.
Автор материала предупредил, что это создает террористическую угрозу не только для Ливии, но и для соседних стран. Также он заявил, что Эрдоган покушается на суверенитет государства-члена ООН и нарушает международные резолюции.
«Турецкое вторжение в Ливию не является тайным, страна открыто использует воздушные и морские силы. На территории Ливии также находятся более десяти тысяч офицеров и солдат, а также наемников, большинство из которых террористы», — заявил аль-Убейди.
Он сослался на американскую журналистку Линдси Снелл, рассказавшую, что сирийские наемники в Ливии занимаются мародерством и грабят дома местных жителей.
Автор добавил, что действия Турции в Ливии «сопровождаются подозрительным международным молчанием», хотя они угрожают не только Ливии и ее стабильности, но и соседним странам, что требует активизации соглашения о совместной арабской обороне.
Аль-Убейди заявил, что турецкий колониализм не принес в Ливию ничего, после него не осталось больниц, университетов, школ или фабрик, только могилы погибших турецких лидеров с мечетями для усиления влияния. Автор материала подчеркнул, что эти могилы сейчас используются в качестве предлога для оправдания действий Турции.
При этом автор усомнился, что планы Эрдогана осуществятся.
«Новый османский султан, независимо от того, сколько он заплатил оружием, снаряжением и наемниками, не сможет достичь желаемого. Его непрочная экономика неизбежно рухнет, и этот момент не так уж далек», — отметил он.
Как писал «Рамблер», Ливия живет в условиях двоевластия: в стране действует правительство национального согласия (ПНС), признанное ООН и поддерживаемое Турцией, и восточное правительство, которое поддерживает полевой командир Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия атакует ливийскую столицу.
В конце апреля Хафтар объявил о выходе из подписанного в 2015-м соглашения по мирному урегулированию конфликта и формированию ПНС.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , ООН , Братья-мусульмане , Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" , Ливия , Турция
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