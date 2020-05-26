Двенадцатилетний итальянец точно знал, что делать, когда наткнулся на гигантского хищника.

Италия, природа, солнце и свежий воздух — идеальные условия для семейной прогулки. Именно так думали двенадцатилетний Алессандро и его отец, пока не встретили на своем пути огромного медведя, внезапно появившегося из-за кустов.

Непредвиденная встреча с хищником произошла в Доломитовых Альпах возле Нова-ди-Спорминоре, куда выбралась отдохнуть семья из семи человек.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как мальчик проявляет действительно сверхчеловеческую выдержку, очень медленно, плавно и спокойно уходя вниз по склону, пока за ним следует дикий зверь.

Необыкновенное терпение демонстрирует и снимающий его отец, который спокойно направляет Алессандро, не проявляя следов паники. К концу ролика видно, как медведь постепенно теряет интерес и перестает идти следом за человеком.

История для героя видео, по сообщению La Stampa, закончилась абсолютно благополучно. Можно сказать, повезло — подросток на карантине как раз увлекся изучением поведения диких животных и знал, как стоит себя вести и чего ни в коем случае нельзя делать.