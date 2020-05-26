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Невероятная выдержка: мальчик спокойно ушел от преследования медведя 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Двенадцатилетний итальянец точно знал, что делать, когда наткнулся на гигантского хищника.
Италия, природа, солнце и свежий воздух — идеальные условия для семейной прогулки. Именно так думали двенадцатилетний Алессандро и его отец, пока не встретили на своем пути огромного медведя, внезапно появившегося из-за кустов.
Непредвиденная встреча с хищником произошла в Доломитовых Альпах возле Нова-ди-Спорминоре, куда выбралась отдохнуть семья из семи человек.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как мальчик проявляет действительно сверхчеловеческую выдержку, очень медленно, плавно и спокойно уходя вниз по склону, пока за ним следует дикий зверь.
Необыкновенное терпение демонстрирует и снимающий его отец, который спокойно направляет Алессандро, не проявляя следов паники. К концу ролика видно, как медведь постепенно теряет интерес и перестает идти следом за человеком.
История для героя видео, по сообщению La Stampa, закончилась абсолютно благополучно. Можно сказать, повезло — подросток на карантине как раз увлекся изучением поведения диких животных и знал, как стоит себя вести и чего ни в коем случае нельзя делать.
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В мире , Видео , La Stampa
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